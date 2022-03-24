"أوفيد" و"ستاندرد تشارترد" يعززان برنامج المشاركة في مخاطر تمويل التجارة

أعلن صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، تعزيز برنامج المشاركة في مخاطر محفظة تمويل التجارة مع بنك "ستاندرد تشارترد"، للمساعدة في تعزيز توافر التمويل التجاري، وتسهيل تدفقات تجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار سنويا عبر الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأفاد البيان الصادر عن مقر "أوفيد" في فيينا، أن تحسين البرنامج المشترك سوف يساعد على تحسين القدرة الإنتاجية ودفع التدفقات التجارية وتشجيع زيادة تمويل التجارة في الاقتصادات الناشئة والنامية، والمساهمة في تضييق فجوة تمويل التجارة العالمية في وقت تتعافى فيه الاقتصادات من تداعيات جائحة "كورونا" وتتأقلم مع اضطرابات سلاسل التوريد.

وأوضح دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام "أوفيد"، أن الافتقار إلى التمويل التجاري، يعد عقبة رئيسية أمام البلدان النامية، تمنعها من الانضمام إلى التدفقات التجارية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود، واعتبر أن التغلب على هذه العقبة، أصبح أكثر إلحاحا، بسبب تداعيات وباء کورونا، التي أحدثت اضطرابات خطيرة في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد، أن تعزيز التعاون مع بنك "ستاندرد تشارترد، سوف يساهم بشكل كبير في الحفاظ على استمرار حركة التجارة الحيوية وجعلها في متناول الجميع.