1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 505 مبايعات بقيمة 1.16 مليار درهم منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 322.19 مليون درهم و425 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 838.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 150.6 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 22.5 مليون درهم و71 رهن فلل وشقق بقيمة 128.11 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 12.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 3 ملايين درهم.