جمعية الأورمان تعلن تدشين مبادرة "عمر بيت يتيم" بأسوان (صور)

أعلنت جمعية الأورمان، إحياء فعاليات يوم اليتيم التي تبدأ في الجمعة الأولى من أبريل بالتزامن مع قدوم شهر مضان الكريم لأول مرة، من خلال تدشين مبادرة «عمًر بيت يتيم»، وسوف تقوم الجمعية بإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأيتام غير القادرين بعدد من قرى محافظة أسوان، وكذلك توصيل مياه الشرب النقية لمنازلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فريق عمل مكتب جمعية الأورمان بأسوان يواصل جهوده، لتحسين حياة المواطنين، حيث نجح الفريق مؤخرا في إعادة إعمار وتعريش 1154منزلا في قرى ومراكز المحافظة.

وأكد أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأوضح أن أنشطة الأورمان داخل محافظة أسوان، تشمل بجانب إعادة إعمار المنازل وتوصيل مياه الشرب النقية عمل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع مساعدات موسمية، وتنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا.

وأشار “ شعبان ” إلى أن فريق عمل الأورمان نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية، لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب جميع المحافظة والتجمعات القبلية والبدوية، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا ، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف «شعبان» أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من إبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها، ومنذ أن أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من 19 عامًا، أن تكون الجمعة الأولى انطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام، وتحقيقًا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام، لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

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