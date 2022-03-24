النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المتعدي على الطالب محمود بمدرسة بديرب نجم

ورد إلى النيابة العامة، بلاغ يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس الجاري بدخول طالب بالصف الأول الثانوي -عمره خمسة عشر عامًا- للمستشفى يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب إثرَ تعدي زميله عليه ضربًا بالمدرسة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.



وقد توصلت التحقيقات من حاصل أقوال الشهود إلى نشوب مشادّة بين المجني عليه وزميله المتهم الذي جاوز عمره خمسة عشر عامًا، فبادر الأخير بركل المجني عليه، فسقط على إثر ذلك ليرتطم بمنضدة ويفقد وعيه، واتخذت النيابة العامة إجراءات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري، فتوصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما روََى شهودها.



واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا المزاح مع المجني عليه، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.