التفاصيل الكاملة لشهادات الاستثمار والفائدة الجديدة (فيديو)

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن ارتفاع حصيلة بنكا الأهلي ومصر من بيع شهادة طلعت حرب بعائد 18% إلى 152 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي لديها إجمالي الناتج المحلي بالموجب لكنها تأثرت بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة انسحاب بعض رؤوس الأموال بعدما رفعت البنوك الأجنبية سعر الفائدة.

وقال “الإتربي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على معدلات الاقتصاد، وكان لا بد من زيادة الفائدة لجذب رؤوس الأموال مرة أخرى.

وكشف محمد الإتربي، أن مستوى شراء شهادات الادخار بعائد 18% وصل حتى الآن إلى 152 مليار جنيه، لدى بنكي الأهلي ومصر، مشيرا إلى أن تدفق المعاملات لدى بنك مصر وصل لـ 250 مليون دولار في يوم واحد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الدولة تحاول دعم وتشجيع الصناعة، وإنعاش السياحة مرة أخرى، بعد تأثرها بالحرب الأوكرانية التي خلفت آثارها على تدفق العملات الأجنبية لكن بعد الإجراءات الاستباقية بدأت الأحوال تتحسن.