بنك السودان المركزي يعتزم ضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك

قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) يوم الخميس نقلا عن مصادر إن البنك المركزي السوداني سيضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك خلال الثلاثة أسابيع المقبلة لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق.

وأضافت المصادر أن البنك تلقى ودائع من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ولم يفصح البنك عن كميات النقد التي سيقوم بضخها ولا عن حجم الودائع التي تلقاها.