د. شيماء فوزي عزيز تكتب: "تقليص العمالة بين السلبية والإيجابية"

علي مدار ثلاث عقود،كان تخفيض حجم العاملين حقيقة واقعة للعديد من منظمات امريكا الشمالية، حيث تم الغاء أكثر من ثلاث ملايين وظيفة منذ عام 1979 حتي 1989 بخسارة 43 مليون وظيفة، حيث أصبح فكر تقليص العمالة ظاهرة منتشرة في الولايات المتحدة منذ منتصف التسعينات القرن الماضي، وكانت بمثابة صرخة إدارية في التسعينات والتي أصبحت تعرف بعقد تقليص العمالة، وأصبحت من المصطلحات الإدارية ذات الصلة جزء من المعجم الاداري في التسعينات واستمرت في الألفية الجديدة.

تقليص العمالة هو لة أكثر من شكل فمنها تغيير المهام المنوط بها الموظفين،أو تقليل ساعات العمل، تقليل الراتب،

من أشكال تقليص العمالة، تسريح لإعداد من العاملين بالمنظمة، تبسيط الوظاءف

أو إعادة تصميم..الانظمة، إعادة تحديد السياسات التي تهدف إلي خفض التكاليف، ولكن لاتزال عمليات التسريح العاملين هي الأكثر شيوعا.

ولكن لايخفي أن لسياسات تقليص العمالة

اسباب،فمنها اسباب خارجية مثل التغير التكنولوجي لة أثر في تقليل الوقت اللازم للعمل، أو دخول الشركات الدولية ورغبة الشركات بالسوق المحلي بزيادة القدرة التنافسية، وتقليل تكاليف الإنتاج. والتخلص من العاملين ذات الأداء الضعيف.

وهناك عوامل اخري أهمها التباطيء الاقتصادي أو الركود وانخفاض مبيعات التجزئة فمن اهم اسباب تقليص العمالة الانكماش الاقتصادي، يترتب علية انخفاض الإنفاق الاستهلاكي مما يضتر المؤسسات إلي خفض التكاليف وغالبا ما يكون من خلال تقليل تكاليف العمالة أو تقليل القوي العاملة.

وايضا زيادة نفقات المنظمة أو زيادة التكاليف الإنتاجية، قد يترتب علية تقليص حجم الموظفين.

التطور التكنولوجي من أهم أسباب تقليص العمالة لأن كلما زاد الميكنة والتطور التكنولوجي يترتب علية تقليل عدد والاحتياج للموظفين والعاملين بالمنظمة.

وتقليص العمالة لها أشكال عدة منها التقاعد الصحي، التقاعد أو المعاش المبكر، الفصل من قبل المنظمة.

سياسات الاستغناء عن العاملين لها مميزات عدة تعود علي المنظمة مثل تحسين الإنتاجية للشركة، تخفيض التكاليف الزاءدة، إعادة هيكلة الشركات وتحفيز العاملين، تقليل البيروقراطية،

وسرعة اتخاذ القرار،

أما سلبيات الأستغناء عن العالمين تؤدي زيادة ضغوط العاملين خوفا من التسريح،

ضعف الالتزام، فقدان الإحساس بالأمان والاستقرار الوظيفي،

ولكن مما لا شكل فية أن سياسات تقليص العمالة من أحد السياسات الإدارية

المتبعة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تساعد في إنجاز الأعمال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، الاحتفاظ بالعمالة الماهرة، تقوية العمل الجماعي،

تساعد علي التشغيل الأمثل، وهي من أهم السياسات الاستراتيجية للنمو وسياسات التشغيل ويسمح للشركات بوضع نفسها بشكل أفضل في عالم الأعمال التنافسي للمستقبل.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز