بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة ناسداك



ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس لتعويض خسائر الجلسة السابقة، حيث أدى انخفاض مطالبات البطالة إلى زيادة الثقة في انتعاش الاقتصاد الأميركي.

وقادت المكاسب الأسهم التي حققت أكبر مكاسب من تعافي الاقتصاد، بما في ذلك أسهم الرقائق.

وارتد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1% ليغلق عند 34707.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4% إلى 4520.15.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9% إلى 14191.84.

وقالت فيكتوريا فرنانديز، كبيرة استراتيجيي السوق في Crossmark Global Investments "نحن نشهد مزيجًا من بعض الأخبار الاقتصادية الجيدة، وبعض الأشخاص يدخلون ويختارون الأسهم، لهذا السبب نرى القليل من الارتداد هنا".

ارتفعت أسهم الرقائق يوم الخميس، مع وجود أسهم مثل Nvidia من بين المفضلين لدى المتداولين للشراء في صعود السوق.

وتستفيد شركات الرقائق هذه أيضًا من التعافي الاقتصادي العالمي المستمر من الوباء، حيث قفز سهم Nvidia بنحو 9.8%، وأضاف Intel نحو 6.9%، وسهم AMD ارتفع 5.8%.

اكتسبت Uber ما يقرب من 5% بعد أن أعلنت الشركة عن صفقة لإدراج جميع سيارات الأجرة في مدينة نيويورك في تطبيقها.

ويواصل المستثمرون مراقبة الحرب في أوكرانيا، مع قيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

التقى قادة الناتو في بروكسل يوم الخميس لمناقشة فرض مزيد من العقوبات للضغط المتزايد على روسيا.