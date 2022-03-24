بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة ناسداك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس لتعويض خسائر الجلسة السابقة، حيث أدى انخفاض مطالبات البطالة إلى زيادة الثقة في انتعاش الاقتصاد الأميركي.

وقادت المكاسب الأسهم التي حققت أكبر مكاسب من تعافي الاقتصاد، بما في ذلك أسهم الرقائق.

وارتد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1% ليغلق عند 34707.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4% إلى 4520.15.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9% إلى 14191.84.

وقالت فيكتوريا فرنانديز، كبيرة استراتيجيي السوق في Crossmark Global Investments "نحن نشهد مزيجًا من بعض الأخبار الاقتصادية الجيدة، وبعض الأشخاص يدخلون ويختارون الأسهم، لهذا السبب نرى القليل من الارتداد هنا".

ارتفعت أسهم الرقائق يوم الخميس، مع وجود أسهم مثل Nvidia من بين المفضلين لدى المتداولين للشراء في صعود السوق.

وتستفيد شركات الرقائق هذه أيضًا من التعافي الاقتصادي العالمي المستمر من الوباء، حيث قفز سهم Nvidia بنحو 9.8%، وأضاف Intel نحو 6.9%، وسهم AMD ارتفع 5.8%.

اكتسبت Uber ما يقرب من 5% بعد أن أعلنت الشركة عن صفقة لإدراج جميع سيارات الأجرة في مدينة نيويورك في تطبيقها.

ويواصل المستثمرون مراقبة الحرب في أوكرانيا، مع قيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

التقى قادة الناتو في بروكسل يوم الخميس لمناقشة فرض مزيد من العقوبات للضغط المتزايد على روسيا.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يُخطط للتعاقد مع نجم الأهلي السابق

نجم فرنسا السابق يوجه رسالة خاصة إلى ديمبلي

"طُعن في رقبته بسبب شهامته".. "الفجر" تحاور أسرة مندوب المبيعات ضحية متسول بالعجوزة (فيديو وصور)

رسميًا.. إيطاليا تخسر أمام مقدونيا الشمالية وتفشل في التأهل إلى كأس العالم

حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم الترجي التونسي

بقيادة رونالدو.. البرتغال تهزم تركيا وتبلغ المباراة الحاسمة بتصفيات المونديال (فيديو)

عاجل. تراجع اسعار "الدولار" في جميع البنوك المصرية

مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة