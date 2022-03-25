"التموين" تكشف أسعار "أهلا رمضان"...  وتؤكد: المعرض مستمر طوال العام

لا تزال الحكومة المصرية، مواصلة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومجابهة محتكري السوق، حيث قامت اليوم بافتتاح معارض "أهلًا رمضان" الرئيسي في مدينة نصر.

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

وفي هذا الاطار قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات شهد افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بتشريف رئيس الوزراء، ووزير التموين، والذي يستمر من 24 مارس حتى 31 مارس، وتفتح أبوابه من 10 صباحًا وحتى 11 مساءً، ويقام على مساحة 12 ألف متر مربع بـ 4 صالات رئيسية، ونسب التخفيضات تتراوح من 25-30%.

وأضاف "كمال"، خلال تصريحات خاصة، أن المعرض تم إقامته بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المعرض، وسوف يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان"

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن هناك تنوعا في السلع وبعض العارضين بالمعرض اتفقوا مع وزير التموين على البيع بسعر الجملة أو سعر التكلفة بهدف المساهمة في تخفيف حدة الأزمة الحالية، موضحًا أن أسعار السلع بمعرض أهلًا رمضان، بالنسبة للسكر تبدأ من 9 جنيهات مقابل 11-12 جنيها في الأسواق، والزيوت تبدأ من 20 جنيها مقابل 25-29 جنيها في الأسواق، والأرز بـ 8-10 جنيهات مقابل 10-12 جنيها في الأسواق.

التجارة الداخلية: استمرار معارض "أهلًا رمضان" طوال العام

من جانبه زف الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بشرى سعيدة للشعب المصري، قائلًا:" تم الاتفاق على استمرار معارض "أهلًا رمضان" طوال العام"

وتابع "خليل"، خلال تصريحات خاصة، أن الوزارة مستمرة في اعداد المعارض طوال العام لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة قدر الامكان، خاصة ان الحرب الروسية الأوكرانية قد تستمر فترة أكثر من المتوقع.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بيانات منظومة التموين بالتعاون مع الانتاج الحربي والرقابة الادارية باتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن تحديث البيانات لن يؤدي إلى وقف أي بطاقة تموينية

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معارض أهلًا رمضان الرئيسي في مدينة نصر:

- ينطلق معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر غدا، الخميس، لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى".

- تطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

- تنفذ الحكومة، توجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت.

- ومن المقرر أن تشهد أسعار السلع الأساسية انخفاضًا في معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

- تتراوح التخفيضات من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

- وتوفر الشركات التابعة لوزارة التموين، من خلال منافذ الشركات التابعة على مستوى الجمهورية بطرح كافة المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية والبقوليات أول بأول.

- كما ستقوم كبرى السلاسل التجارية بتخصيص أجنحة داخل فروعها في المحافظات كفروع لمعارض "أهلا رمضان".