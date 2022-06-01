محمد فواز يكشف عن تفاصيل كتابه الجديد "فن السيناريست"

كشف الكاتب والسيناريست محمد خالد فواز، تفاصيل كتابه الجديد "فن السيناريست"، الذي صدر مؤخرا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، حيث يتحدث عن كيفية احتراف كتابة السيناريو من الصفر وأهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها السيناريست.

وأوضح أن كتابة السيناريو تختلف عن باقي أنواع الكتابة لأنها تركز على وصف دقيق للمشاهد وفق قواعد معينة، لتسهيل الأمر على فريق التصوير وإنتاج الفيديو. وهي من أرقى الفنون لأنها تحتاج إلى مهارات كثيرة كما سنشرح في هذا المقال.

وشدد الكاتب محمد خالد، على أن السيناريو هو العمود الفقري لأي فيلم، لذا لا يمكن الاستغناء عنه إلا في الفيديوهات الارتجالية، مثل الحوارات التلفزيونية التي لا تحتاج إلى تحضير مسبق.

وأعرب الكاتب عن أمله في أن يحظى كتابه الجديد على إعجاب القراء خاصة المهتمين بكتابة السيناريو، وغيرهم من الشباب، خاصة وأن الكتاب يتناول فن السيناريو بأسلوب بسيط وشيق.