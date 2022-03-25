قناة مجانية تنقل مصر والسنغال.. تعرف على التردد

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة النارية المرتقبة بين منتخبي مصر والسنغال المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.



ويلعب منتخب مصر مع نظيره السنغالي على استاد "القاهرة الدولي"، غدًا الجمعة، في التاسعة والنصف مساءً، في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي ستُقام في قطر.



وتُذاع مباراة مصر والسنغال في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS المفتوحة.



وكانت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORTS قد حصلت على الموافقة ببث مباراتي مصر والسنغال في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بشكل حصري وبالمجان للجماهير المصرية.



ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

