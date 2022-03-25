أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 25-3-2022

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة، بالرغم من إعلان اتحاد الغرف التجارية أن الاسعار في طريقها إلى الانخفاض وتوفير غرف عمليات لمتابعه حركة سير السوق وشن حملات لظبط الأسواق وظبط المخالفين وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

الطماطم 8 جنيهات

البطاطس 6.5 جنيه

الخيار 12 جنيها

الباذنجان البلدي 14 جنيهات

الفلفل الحشو 14 جنيها

الملوخية 12 جنيها

الباذنجان العروس 14 جنيها

البصل 5 جنيهات

الكوسة 12 جنيهات

البسلة 8 جنيهات للكيلو

الفلفل الألوان 20 جنيها

الباذنجان الرومي 10 جنيهات

القرنبيط 10 جنيهات

الكرنب 15 جنيها للواحدة

الليمون 12 حنيها