تيرنا: تنفيذ الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس خلال الخمس سنوات المقبلة



أعلن ستيفانو دوناروما الرئيس التنفيذي لشركة نقل الكهرباء الإيطالية "تيرنا" أن الشركة تعمل جاهدة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع تونس، والذي من المتوقع أن يتم بناؤه على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دوناروما، خلال مؤتمر صحفي عقب الموافقة على تحديث خطة العمل حتى 2025، " في الوقت الحالي، لا نتوقع مسارات أخرى في تلك المنطقة الجغرافية، ولكن من المتوقع أن يكون هناك في المستقبل نظرًا للاحتياجات الحالية: في الوقت الحالي، على أي حال، لا توجد خطط."