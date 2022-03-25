أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 25-3-2022

شهدت أسعار النفط قفزة كبيرة خلال تعاملات الشهر الماضى بسبب الحرب الأوكرانية ليسجل خام برنت 119.61 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 112.82 دولار للبرميل، بجانب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار وكلا العنصرين من العناصر الرئيسية لتحديد سعر البنزين فى مصر والذى يتم من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمقرر اجتماعها خلال الفترة الحالية، وقامت العديد من الدول خلال الأسبوع الماضي برفع أسعار المحروقات وبعض الدول الأوربية أعلنت دعم أسعار الوقود بعد الزيادة الكبيرة في سعر النفط.

وقامت اللجنة في شهر فبراير الماضى برفع أسعار البنزين ليصبح بقيمة 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر بنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 .

ولجنة التسعير تجتمع بشكل دوري لتحديد أسعار الوقود وفقًا لضوابط محددة ويتم تحديد السعر وفقًا للسعر العالمي وتكلفة تكريك البترول وتحويله إلى المشتقات المختلفة سعر صرف الدولار في ذلك التوقيت وهي الثلاث محددات لتحديد سعر البنزين التي تقرره اللجنة وتقوم بإخطار الحكومة فقط، وسبق لهذه اللجنة وقامت بتثبيت السعر أو خفضه وليس فقط رفع السعر.