أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على متابعة الأسواق لرصد أي مخالفات ومتابعة المخزون من الدواجن في المخازن استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

سجلت الفراخ البيضاء 31 جنيها سعر المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بين 35 جنيها إلى 36 جنيها، وسجلت الفراخ الساسو 34 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك 38 جنيها إلى 39جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 38 إلى 39 جنيها ويصل سعرها للمستهلك 43 جنيها.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الأيام القادمة ربما تشهد تحركات إيجابية في أسعار الدواجن وتنخفض تكلفتها، وتشهد الأسواق ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من الرئيس السيسي

بيان مهم من الحكومة بشأن إقامة صلاة التراويح هذا العام

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

بنك مصر يلغي أجازته الاسبوعية لاستيعاب الطلب علي شهادات 18 %

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تأهل الإكوادور وأوروجواى لمونديال قطر