أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-3-2022

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على متابعة الأسواق لرصد أي مخالفات ومتابعة المخزون من الدواجن في المخازن استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

سجلت الفراخ البيضاء 31 جنيها سعر المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بين 35 جنيها إلى 36 جنيها، وسجلت الفراخ الساسو 34 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك 38 جنيها إلى 39جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 38 إلى 39 جنيها ويصل سعرها للمستهلك 43 جنيها.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الأيام القادمة ربما تشهد تحركات إيجابية في أسعار الدواجن وتنخفض تكلفتها، وتشهد الأسواق ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.