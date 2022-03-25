أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25-3-2022

استقرت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الجمعة، ليسجل البلطى 26 جنيها إلى 27 جنيها للمقاس رقم 1، وهو من الأصناف الشعبية التى يرتفع الطلب عليها فى الأسواق بصفة عامة.

بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 110 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 110 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 20 إلى 40 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 60 جنيها والبرانيس 25 إلى 50 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى، حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.