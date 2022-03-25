أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 بدلا من 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين منذ منتصف الاسبوع الماضى، لحم برازيلي 85 بدلا من 105 جنيها، كبدة مستوردة 60 جنيها بدلا من 97 جنيها سعر أمس.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من الرئيس السيسي

بيان مهم من الحكومة بشأن إقامة صلاة التراويح هذا العام

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

بنك مصر يلغي أجازته الاسبوعية لاستيعاب الطلب علي شهادات 18 %

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تأهل الإكوادور وأوروجواى لمونديال قطر