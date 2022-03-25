مصلحة الضرائب تصدر دليل استيفاء إقرار "111" وفقًا للقانون 152 لسنة 2020
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الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع مصلحة الضرائب المصرية
تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أصدرت مصلحة الضرائب دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.
وأعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن قيام المصلحة بإصدار دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.
https://eservice.incometax.gov.eg/etax