مصلحة الضرائب تصدر دليل استيفاء إقرار "111" وفقًا للقانون 152 لسنة 2020

الاقتصاد
بوابة الفجر
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الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع  مصلحة الضرائب المصرية

 

تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، أصدرت مصلحة الضرائب دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.


وأعلن  "  رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن قيام المصلحة بإصدار  دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية. 
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

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