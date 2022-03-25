موعد مباراة تونس ومالي اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مباراة تونس ومالي، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة اليوم الجمعة، الموافق الـ25 من مارس 2022، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

مباراة تونس ومالي

ويترقب الجمهور العربي مباراة تونس ومالي المهمة التي تجمع بين المنتخبين مساء اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

موعد مباراة تونس ومالي

وتنطلق مباراة تونس ومالي مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "26 مارس" في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الناقلة لمباراة تونس ومالي

وأعلنت عدة قنوات عن نقل مباراة تونس ومالي القوية المقررة اليوم، عبر القناة التونسية Television Tunisienne 1، إلى جانب قنوات SSC3 داخل المملكة العربية السعودية بتعليق حماد العنزي، ومنصة شاهد VIP.