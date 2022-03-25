موعد مباراة تونس ومالي اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منوعات
مباراة تونس ومالي
مباراة تونس ومالي
Advertisements

مباراة تونس ومالي، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات المهمة اليوم الجمعة، الموافق الـ25 من مارس 2022، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

 

مباراة تونس ومالي

 

ويترقب الجمهور العربي مباراة تونس ومالي المهمة التي تجمع بين المنتخبين مساء اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

 

موعد مباراة تونس ومالي 

 

وتنطلق مباراة تونس ومالي مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "26 مارس" في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

الناقلة لمباراة تونس ومالي

 

وأعلنت عدة قنوات عن نقل مباراة تونس ومالي القوية المقررة اليوم، عبر القناة التونسية  Television Tunisienne 1، إلى جانب قنوات SSC3 داخل المملكة العربية السعودية بتعليق حماد العنزي، ومنصة شاهد VIP.

 

تونس ومالي مباراة تونس ومالي موعد مباراة تونس وماليـ توقيت مباراة تونس ومالي مشاهدة مباراة تونس ومالي تشكيل مباراة تونس ومالي القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار مهم من الرئيس السيسي

بيان مهم من الحكومة بشأن إقامة صلاة التراويح هذا العام

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

بيان عاجل من السكة الحديد للمسافرين

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي

بنك مصر يلغي أجازته الاسبوعية لاستيعاب الطلب علي شهادات 18 %

تأهل الإكوادور وأوروجواى لمونديال قطر