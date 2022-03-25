أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ25 من مارس 2022، استقرار بعد ارتفاعها بنجو 123 جنيها مساء الخميس، نتيجة الزيادة بتعاملات البورصة العالمية.

أسعار الذهب

وبلغت أسعار الذهب في تعاملات البورصة العالمية نحو 1961 دولارا للأوقية، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

استقرار أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب وحركة السوق المحلية حالة من التذبذب، بسبب الارتفاع الكبير في التعاملات ليصاب السوق بحالة من الركود.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم، في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 14

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 668 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 859 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1003 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1146جنيها.

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-3-2022

بلغت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 5015 جنيها، بينما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10030 جنيها، في حين وصلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20060 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات لى 8074 جنيهًا.