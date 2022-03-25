كل ما تود معرفته عن مباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات المونديال

مباراة مصر والسنغال، يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة قوية مساء اليوم، أمام نظيره السنغال، في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وترصد بوابة الفجر كافة التفاصيل عن مباراة مصر والسنغال في السطور التالية:

موعد مباراة مصر والسنغال

وتنطلق مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، في تمام الـ9:30 مساء الـ10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد القاهرة بحضور جماهيري يتجاوز 60 ألف متفرج.

موعد مباراة مصر والسنغال "الإياب"

وتلعب مباراة مصر والسنغال في دور الإياب للمرحلة الحاسمة المؤهلى لتصفيات كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ديامنيديو الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم اليوم

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية عن نقل مباراة مصر والسنغال في الذهاب والإياب عبر شاشتها.

تشكيل مباراة مصر والسنغال المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض كارلوس كيروش مباراة مصر والسنغال بتشكسل مكون من السناوي في حراسة المرمى وأحمد فتوح والونش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، في الدفاع وبالوسط حمدي فتحي والسولية والنني، وفي الهجوم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

وقرر اتحاد الكرة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، السماح لـ65 ألف متفرج بحضور مباراة مصر والسنغال حيث تم فتح باب التذاكر والتي جاءت أسعارها 2000 جنيه للمقصورة، و600 جنيه للدرجة الأولى، والدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، والثانية 250 بينما الدرجة الثالثة 100 جنيه.