ضبط 41 طن دقيق ومكرونة خلال حملة تموينية بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، مخزنين لتجارة السلع الغذائية في المحافظة بهما 41 طن دقيق ومكرونة خلال حملة تموينية مكبرة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.



وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 25 طن دقيق أبيض دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية.



وتم ضُبط قرابة 16 طن دقيق أبيض ومكرونة دون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية.



كما جرى ضبط 15 طن مواد بناء حديد تسليح، وأكثر من 27 طن مواد بناء عبارة عن أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء.

وحرر طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة خلال حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق والجزارين ومحلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الأساسية عدد 4 محاضر تموين، وهي عبارة عن عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة وعدم وجود رخصة وعدم وجود شهادات صحية و2 محاضر طب بيطري وهي عبارة عن الذبح خارج السلخانة، وجرى عمل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.