ميناء دمياط يتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27405 أطنان تشمل: 3205 أطنان فوسفات و14400 طن يوريا و3000 طن اسمنت و4300 طن رمل و2500 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49696 طنا تشمل: 13292 طن قمح و3400 طن زيت طعام و1500 طن كلوريد ايثلين و16617 طن حديد و13587 طن خردة و1300 طن سكر، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1008 حاويات مكافئة تشمل خضراوات ( بقدونس وبامية مجمدة وخرشوف وبطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( فول سودانى وثوم وريحان وأعشاب وزيتون وبرسيم وبصل وليمون وكراوية ) وفواكه ( برتقال وفراولة ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن والسعودية والمانيا وانجلترا وهولندا واليونان وباكستان وأمريكا والهند وبلجيكا وسلوفينيا واسبانيا ومالطا.

وأضاف البيان أن عدد الحاويات الوارد بلغ 475 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3101 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112002 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122308 أطنان..كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من السادس من أكتوبر،، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5376 شاحنة.



