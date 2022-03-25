حمد إبراهيم يؤكد على صعوبة مواجهة مصر أمام السنغال

أكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على صعوبة مواجهة السنغال مشيرًا إلي ضرورة تحلى اللاعبين بالثبات وعدم الاستعجال علي هز الشباك.



وأضاف: ” الحفاظ علي نظافة الشباك في لقاء الذهاب والتسجيل سيساهم في نقل الضغط علي المنتخب السنغالي “.

وتابع حديثه:” أتمنى من اللاعبين مواصلة تألقهم والروح والعزيمة التي ظهرت خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون “.

واختتم: ” دور الجماهير سيكون فى غاية الأهمية وسيسهم في تحفيز اللاعبين علي تقديم أفضل أداء والضغط علي المنافس “.

