حمد إبراهيم يؤكد على صعوبة مواجهة مصر أمام السنغال
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أكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على صعوبة مواجهة السنغال مشيرًا إلي ضرورة تحلى اللاعبين بالثبات وعدم الاستعجال علي هز الشباك.
وأضاف: ” الحفاظ علي نظافة الشباك في لقاء الذهاب والتسجيل سيساهم في نقل الضغط علي المنتخب السنغالي “.
وتابع حديثه:” أتمنى من اللاعبين مواصلة تألقهم والروح والعزيمة التي ظهرت خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون “.
واختتم: ” دور الجماهير سيكون فى غاية الأهمية وسيسهم في تحفيز اللاعبين علي تقديم أفضل أداء والضغط علي المنافس “.