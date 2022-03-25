حمد إبراهيم يؤكد على صعوبة مواجهة مصر أمام السنغال

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
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أكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على صعوبة مواجهة السنغال مشيرًا إلي ضرورة تحلى اللاعبين بالثبات وعدم الاستعجال علي هز الشباك.


وأضاف: ” الحفاظ علي نظافة الشباك في لقاء الذهاب والتسجيل سيساهم في نقل الضغط علي المنتخب السنغالي “.

وتابع حديثه:”  أتمنى من اللاعبين مواصلة تألقهم والروح والعزيمة التي ظهرت خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون “.

واختتم: ” دور الجماهير سيكون فى غاية الأهمية وسيسهم في تحفيز اللاعبين علي تقديم أفضل أداء والضغط علي المنافس “.
 

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