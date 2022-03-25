بحضور السير مجدى يعقوب.. افتتاح مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة وذلك بحضور البروفسيور السير الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب.



وأيضًا العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أمانى الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، بجانب حنان ثابت مدير مجمع مدارس النيل الدولية، بالإضافة إلى المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعبد الكريم لطفي مجير مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن أسر وأولياء أمور الطلاب والقيادات المجتمعية.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإقامة مدارس النيل المصرية على أرض أسوان، بإعتبارها تمثل نموذجًا متميزًا لتحسين مستوى وجودة التعليم بإستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلى.

وأكد على أن العالم مع صباح كل يوم يشهد كل جديد وحديث فى ظل السموات المفتوحة وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة فى جميع مناحى الحياة.

كما رحب أشرف عطية بملك القلوب وأسطورة الطب السير مجدى يعقوب لمشاركته فى هذه المناسبة، وفى هذا المحراب العلمى المتميز الذى أقيم فى أحد المدن الزكية وهى مدينة أسوان الجديدة مما يساهم بدوره فى الإرتقاء بالمهارات المختلفة للطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية ، وتعميق مفاهيم التسامح والإنفتاح على العالم المتقدم لتكون محصلة كل ذلك هو بناء وإعداد طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل، ولذا فنحن نرحب بإقامة مدارس أخرى مماثلة لهذا النموذج الراقى.

ومن جانبه أعرب السير مجدى يعقوب عن سعادته بوجود هذا المستوى من التعليم على أرض محافظة أسوان متمثلًا فى مدارس النيل، ليمثل ذلك إضافة جيدة وهامة لمنظومة التعليم، مقدمًا تهنئته لأبناءه بهذا الصرح التعليمى الجديد.

وقد شهدت الفاعليات قيام محافظ أسوان بتكريم الأم المثالية، وأم الشهيد، بجانب تقديم العديد من الفقرات والعروض الفنية، مع تقديم الأغانى الوطنية والحماسية، علاوة على عرض فنى على غرار موكب الموميات لطلاب مدارس النيل والتى نالت إعجاب الحاضرين.

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