وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر: أزمة أوكرانيا قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع ومن المرجح أن تخفض من توقعات النمو العالمي في العام المقبل.



وأوكرانيا مورد عالمي رئيسي للقمح والذرة وارتفعت الأسعار منذ بدء الأزمة الشهر الماضي.

وقالت يلين في مقابلة: "نشهد ضغوطا على أسعار السلع الأساسية بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا.. أهمها النفط والغاز الطبيعي، بل وأيضا السلع الأخرى".



مضيفة: "أنا قلقة بشأن التداعيات على البلدان، على سبيل المثال، تلك التي تعتمد بشكل كبير على القمح.. أسعار القمح آخذة في الارتفاع.. وأعتقد أن من المرجح أن يقلل ذلك من توقعات النمو العالمي خلال العام المقبل".



ووفقا لرويترز أوضحت يلين أن أسعار البنزين قد ترتفع أكثر وأن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء لمحاولة التخفيف من تأثير هذا على المستهلكين.



وقالت: "من المحتمل أن ترتفع، لكننا نفعل كل ما في وسعنا من خلال العمل مع شركائنا لضمان إمدادات عالمية كافية للتأكد من تزويد أوروبا جيدا بالنفط والغاز الطبيعي، ولحماية المستهلكين الأمريكيين إلى أقصى حد ممكن".



وأشارت يلين أيضا إلى إن جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية سلطتا الضوء على الحاجة إلى تأمين سلاسل إمداد مرنة للشركات.