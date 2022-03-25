تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

يأمل الشعب المصري في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وتتجه الأنظار تتجه إلى ستاد القاهرة بعد ساعات قليلة الآن، حيث ينطلق اللقاء المرتقب بين منتخب مصر والسنغال، البعض اتجه إلى حضور المباراة من الاستاد والجلوس في المدرجات لتشجيع الفراعنة، بينما اختار العديد من الأشخاص حضور المباراة من المنزل والكافيهات المختلفة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم في ذهاب تصفيات كأس العالم المقررة اليوم الموافق 25 مارس، وتقام مباراة الإياب بين الفراعنة وأسود التيرانجا في 29 من نفس الشهر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وسيتم إذاعة مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 3 الرياضية المشفرة.

تردد قناة beIN Sports HD 3

تردد (ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

وعلنت قناة تايم سبورت إذاعة مباراة مصر والسنغال عبر بثها الأرضي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد القناة الثانية الأرضية

التردد: 12053

استقطاب: أفقي

ومعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة: SD

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

وتوقع الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع على «راديو أون سبورت أف أم»: التشكيل الأقرب الفراعنة في مباراة السنغال، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.