ألمانيا تحد بشدة من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسي

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها ستخفض بشكل حاد اعتمادها الكبير على موارد الطاقة الروسية باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.

من ناحية أخرى، يبدو ان العملية ستستغرق المزيد من الوقت بالنسبة للغاز.

وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحافي "اتخذنا خطوات أولى مهمة للتحرر من قبضة الواردات الروسية".

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأنه "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام"، مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي".