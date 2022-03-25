المغرب تتعادل مع الكونغو وتضع قدمًا في كأس العالم 2022

تعادل منتخب المغرب 1-1، مع مضيفه الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، في ذهاب الملحق الأفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2022.



وبهذا التعادل، أصبح المغرب في موقف جيد للصعود للمرة السادسة في تاريخه والثانية تواليًا للنهائيات المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام عندما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، بالدار البيضاء.



كانت بداية المباراة جيدة لمنتخب المغرب الذي سيطر على الكرة ليرغم منافسه على التراجع للوراء في أول عشر دقائق ويحصل على أكثر من ركلة ركنية لكن دون تهديد حقيقي.



وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برنتفورد الإنجليزي والتي خدعت الحارس ياسين بونو بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها بعد أن ارتطمت برأس القائد رومان سايس.



وتراجع أداء المنتخب المغربي فيما تبقى من زمن الشوط الأول حيث أبعد الحارس بونو في الدقيقة 26 بصعوبة تمريرة عرضية خادعة للظهير آمالي مكوكو لاعب الدفاع الجديدي.



وعاد حارس إشبيلية بعد أربع دقائق لينقذ مرماه مع اكتمال نصف ساعة بعد توغل ويسا وتمريرة للمهاجم سيدريك باكامبو لاعب أولمبيك مرسيليا بعدما ضرب مصيدة التسلل.



وقرب نهاية الشوط الأول مرر أشرف حكيمي كرة عرضية نحو رأس يوسف نصيري بجانب القائم الأيمن.



وكاد ويسا أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض والجمهور بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني حيث مر بسهولة بين مدافعين داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته نحو الزاوية البعيدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.



ورد منتخب المغرب بضربة رأس للمهاجم ريان مايي حولها الحارس بصعوبة لركنية.



وأهدر منتخب المغرب ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد أن سدد مايي عاليًا.



وأدرك المغرب التعادل في الدقيقة 76 عن طريق البديل طارق تيسودالي بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تهيئة بالرأس من البديل الآخر أيوب الكعبي.



وأبعد الحارس بونو بعد أربع دقائق أخرى ضربة رأس من وضع انفراد.



وأنهى منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع موزينغا نغوندا لحصوله على الإنذار الثاني قبل خمس دقائق من النهاية.