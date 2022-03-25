ننشر أهم توصيات مؤتمر طب أسوان

اختتمت اليوم الجمعة فاعليات المؤتمر الطبي السنوي الذي ينظمه قسم القلب كلية طب جامعة أسوان.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان، والدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب جامعة أسوان علي مدار يومين الخميس والجمعة، وذلك بالتعاون مع مؤتمر القسطرة التداخلية AClC برئاسة الدكتور حسام منصور والبروفيسور مارك بيرنيز استاذ قسطرة القلب بجامعات فرنسا وبحضور أطباء القلب والباطنة العامة بمحافظات مصر.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة علي أهمية اقامة المؤتمرات الطبية والعلمية والتي تأتي في إطار السياحة التعليمية، ويعد هذا المؤتمر السنوي لقسم القلب طب جامعة أسوان، بمشاركة لفيف من أساتذة القلب بالجامعات المصرية والجامعات الدولية من دول فرنسا وألمانيا وامريكا.

كما انطلقت فاعليات المؤتمر مساء أمس الخميس الموافق 24 مارس 2022، واختتمت فاعلياته اليوم الجمعة من مارس الجاري٢٠٢٢.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إن كلية الطب في تطور منذ نشأتها، والتي تشهد تطور كبير في مختلف أقسامها العلمية، والتي تعمل علي استضافة وإقامة المؤتمرات العلمية بهدف مواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات الطبية والبحثية وخاصة أن هناك زيادة في نسبة الإصابة بأمراض القلب وخاصة لدي الشباب، مما يضعنا أمام تحدى بالآهتمام بأمراض القلب، وأن هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم الجديد فى علاج أمراض القلب والشرايين.



مشيرا أن إلي أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر وهي:



- علاج جلطات القلب عن طريق القسطرة التداخليه أفضل من العلاج عن طريق مذيبات التجلط.



- أحدث طرق علاج لأمراض القلب وخاصه عن مرضى الأورام التى قد تنتج عن علاج الورم أو الورم نفسه.



-علاج إرتفاع نسبه الدهون عند الأطفال أولا عن طريق الرياضه تغيير أسلوب نمط الحياه وبعض الأدوية التى ثبتت فاعليتها عالميا.

وأوضح الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب طب جامعة أسوان، أن المؤتمر أقيم تحت عنوان أحدث ما وصل إليه العلم في علاج أمراض القلب والذي يوصي بعرض ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب، وخاصه عند مرضى السكر الذين يعانون من مرض القلب، مع كيفيه علاج الجلطات وخاصه التى قد تحدث مع الحمل.

كما قام دكتور ولف جانج شولرز من ألمانيا بالقاء محاضرة عن إمكانية علاج استبدال الصمام الميترالى والاورطى عن طريق القسطرة وليس الجراحه ، ويهدف المؤتمر إلى خلق كوادر من الأطباء بالقسم والعمل على تدريب جيل جديد من شباب الأطباء، يواكب أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب وجراحته.

وكما ذكر الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن إقامة المؤتمرات العلمية والطبية والبحثية تخدم المنظومة العلاجية بمستشفيات جامعة أسوان، ويعد قسم القلب بالمستشفي الجامعي من أول الاقسام التي قضت علي قوائم الانتظار، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وان وما تشهده مستشفيات جامعة أسوان بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة طفرة حقيقية في إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة.



وفي ختام فاعليات المؤتمر قدم القائمين علي المؤتمر دورع تكريم لكلا من الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب وعدد من شهداء الجيش الابيض من أطباء قسم القلب طب جامعة أسوان.

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