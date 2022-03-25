رئيس هيئة سلامة الغذاء يُحذر من الكيك المعلب لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هناك كمية كبيرة من الإضافات الغذائية التي تدخل في تصنيع الكنافة، مثل المواد الحافظة (بودرة الكنافة)، غير المسموح باستخدامها في منتجات الألبان، لكن مسموح بها في الدقيق بنسبة 40 ملي جرام في الكيلو.

وأضاف حسين منصور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الهيئة تحققت من قيام بعض المصانع باستخدام هذه المادة في صناعة الكنافة بنسب مختلفة واتضح التزام تلك المصانع بالنسب المحددة لأنها تملك الآليات التي تمكنها من ذلك.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المصانع التي تعمل في تصنيع الكنافة ليس لديها مشكلة في ضبط نسبة البودرة، لكن الخطر يكمن في الأسواق العشوائية التي قد تجازف بوضع كميات كبيرة تمثل خطرا على الصحة.

وكشف أن الكيك المعلب يحتوي على مواد ضارة وتهدد صحة الأطفال، وينبغي على الأم تقليل أو منع تناوله تماما، بالنسبة لأطفالها مؤكدا أن المعلبات والحلويات والعصائر تحتوى على مواد حافظة تكون ضارة على الصحة.