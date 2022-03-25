بالخطوات.. الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

يعتبر الاستعلام عن مخالفات المرور من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على مطالعة قيمة المخالفات المالية الخاصة بهم استعدادا لسدادها، حتى لا تتراكم عليهم تلك الأموال، وهناك الكثير من الطرق التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة المخالفات إلكترونيا دون الذهاب للإدارة العامة للمرور التابع لها المواطن.

وتتيح بوابة مصر الرقمية، للمواطنين، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر المنصة، حتى يتثنى لأصحاب السيارات الاستعلام عن قيمة المخالفات الخاصة بهم، واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الفجر» من خلال هذا التقرير خطوات استعلام مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية، التي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية.

- ثم يقوم المستخدم باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور، من خلال الضغط على «مركباتي».

سداد قيمة المخالفات إلكترونيا

- وعلى الفور يظهر أمام المستخدم عدد من الأيقونات المختلفة والخاصة بخدمات المرور، ليقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات بالضغط على «استعلام عن مخالفة رخصة مركبة».

- ثم تظهر أمام المواطن صفحة أخرى، ويقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة بحسابه على موقع بوابة مصر الرقمية، التي تتمثل في «رقم الموبايل، كلمة المرور».

- بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل اسمه ورقم المركبة التي يريد الاستعلام عن قيمة المخالفات المسجلة عليها، لتظهر على الفور القيمة المستحقة.

- وفي حالة الرغبة في سداد قيمة المخالفات، تجري العودة للقائمة السابقة، واختيار الأيقونة الخاصة بسداد قيمة المخالفات، ثم اختيار طريقة السداد، سواء كانت من خلال البطاقات البنكية أو من خلال إحدى شركات التحصيل.