هيئة سلامة الغذاء تكشف خطورة "الفراخ البيضاء" على الصحة (فيديو)

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه توجد قواعد فنية لتنظيم العقاقير التي تستخدم في تربية الدواجن (الفراخ البيضاء)، ولها نسب محددة للاستخدام الآمن.

وأضاف حسين منصور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن القواعد الفنية والمعايير تنص أنه في حال استخدام مضادات حيوية أو هرمونات في تربية الفراح البيضاء، بطريقة خاطئة تكون بقاياها داخل الأنسجة بمثابة مشكلة خطيرة، وخاصة المضادات الحيوية.

وتابع أن الأكلات الجاهزة وسريعة التحضير (تيك أوي) التي تأتي من خارج المنزل ليست مضمونة، لأن المواد الحافظة التي قد تستخدم فيها لها نسب محددة وفي حالة زيادتها تضر بصحة الشباب والأطفال.

وبيّن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه على الأمهات تغذية أطفالهن منزليا والابتعاد عن المأكولات الجاهزة، مردفا: "ارحمي أولادك، وعليهم يأكلوا الحاجات الطبيعية، مش الأطعمة اللي كلها مواد حافظة، وقد تكون ضارة، وأشياء يتم وضعها داخل أوعية الطعام مثل الهدايا المعدنية أو البلاستكية التي تحتوي على جراثيم".