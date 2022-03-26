سعر الدولار اليوم السبت 26-3-2022 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، ويشهد الدولار تراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين، وننتشر فيما يلي أخر تحديثات سعر العملة الأجنبية مقابل الجنبه وجاءت كما يلي:



بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 18.32 للشراء 18.42 للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.28 للشراء و18.38 للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول 18.28 للشراء و18.38 للبيع.



وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الإفريقي الدولي 18.28 للشراء و18.38 للبيع، وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 18.28 للشراء و18.38 للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة 18.27 للشراء و18.37 للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 18.27 للشراء و18.37 للبيع، وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 18.26 للشراء و18.36 للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع، ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني 18.26 للشراء و18.36 للبيع، ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم 18.25 للشراء و18.35 للبيع.



وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران 18.25 للشراء و18.35 للبيع، ووصل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB 18.25 للشراء و18.35 للبيع، ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 18.25 للشراء و18.35 للبيع، بينما وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 18.25 للشراء و18.35 للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك HSBC 18.25 للشراء و18.35 للبيع.