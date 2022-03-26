أسعار اللحوم اليوم السبت 26-3-2022 في السوق المحلي

استقرت أسعار اللحوم في السوق المحلي اليوم السبت 26-3-2022 وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 إلي 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية.



وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.



أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 85 إلى 105 جنيهًا، والكبدة المستوردة بين 60 جنيها إلى 97 جنيهًا.





