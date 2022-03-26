"الضرائب": كشف 17 ألف حالة تهرب ضريبى تحليل البيانات



قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد على ضبط حركة السوق وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مضيفًا أنه من خلال تحليل البيانات من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أسفر عن اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى، لافتًا إلى قيام 4600 حالة منهم تصالحت مع المصلحة، وقامت بسداد ما يقرب من 5 ونصف مليار جنيه.



وأشار " عبد القادر " إلى أن عدد الفواتير الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية تتعدى مليون فاتورة يوميًا يساعد في تكوين قاعدة بيانات هائلة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وتجعل المصلحة قادرة على اكتشاف حالات التهرب بسهولة، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعدأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.



وأكد " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15 فبراير الماضى، مطالبًا الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة السادسة منها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



وشدد " عبد القادر " على ان المصلحة لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.

