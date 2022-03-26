7 ملايين دولار واردات مصر من البندق خلال ديسمبر الماضى



رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من البندق في الفترة الأخيرة، حيث تراجع حجم الواردات من البندق " من نوع كوريليوس" طازج منها لنحو 7 ملايين و137 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 7 ملايين و710 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ 573 ألف دولار.

وتصنف واردات البندق ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 980 مليون و38 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 943 مليون و309 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 36 مليون و729 ألف دولار.

وكانت واردات مصر من البندق الطازج قد شهدت ارتفاعا خلال أول شهرين من عام 2020، بنسبة 169.2% لتسجل نحو 12.866 مليون دولار، مقابل 4.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وسجلت واردات البندق عام نحو 408 ألف دولار فقط في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 7 ملايين و301 ألف دولار، عن شهر ديسمبر 2020.