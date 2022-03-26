أسعار الأسماك اليوم السبت 26-3-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الأسماك فى مصر، استقرارًا ملحوظًا، حيث يسجل البلطى 25 جنيها إلى 28 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 21 إلى 24 جنيها، والبلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيها، وهذه الأسعار منخفضة بنحو 2 جنيه.





بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.



أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها، وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.



وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 300 إلي 350 جنيها، وجمبري 2 من 200 إلى 250 جنيها، جمبري مقاس 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيهًا، جمبري 3 من 90 إلى 180 جنيها.



