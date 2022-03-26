بمناسبة شهر رمضان.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة المعروض من السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لها خلال شهر رمضان الكريم، حيث تقررطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها، خاصة البقوليات والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها وياميش رمضان بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية لرفع العبء عن المواطنين ومحدودى الدخل.

1- كيلو القراصيا أو المشمشية 70 جنيها.

2- كيلو العرقسوس أو الخروب 40 جنيها.

3- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها حتى 40 جنيها.

4- أسعار البلح تبدأ من 12 جنيها لتصل إلى 22 جنيها.

5- الزبيب المصرى بـ 45 جنيها.

6- الزبيب الإيرانى بـ60 جنيها.

7- التمر الهندى بـ10 جنيهات.

8- جوز الهند بـ60 جنيها.

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