حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26-3-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ26 من مارس 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 03.