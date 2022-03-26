بالصور.. كساب يشارك في مؤتمر وزارة الداخلية عن التغذية الإكلينيكية ويحصل علةطى شهادة قطاع الخدمات الطبية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements

حصل الباحث جيلاني كساب المتخصص في علوم التغذية الإكلينيكية علي شهادة المشاركة في موتمر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والذي نظمه القطاع علي مدار يومين بالقاهرة وذلك بحضور عميد دكتور تامر علي مدير مستشفى الشرطة بالعجوزة ورائد طبيب انجي مجدي مدير قسم التغذيه بمستشفى الشرطة بالعجوزة إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فوزي السوده رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية وأكثر من 300 طبيب من مستشفيات وزارة الداخلية والصحة وجامعه القاهرة.

 يذكر أن موتمر وزارة الداخلية يعقد سنويا بهدف التوعية بضرورة الاهتمام بالصحة العامه والتغذية الإكلينيكية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربة ثنائية موجعة لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

كيروش يستدعي نجم الأهلي لمعسكر المنتخب قبل لقاء السنغال

الزمالك يقرر الاستغناء عن النفاثة

تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مباريات الجولة الأخيرة

وزير الري: إزالة 51 ألف حالة تعد بمساحة 7 ملايين متر في المحافظات

نجم الأهلي يتلقي عروض أوروبية ضخمة

أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 25-3-2022

عاجل.. عملاق انجليزي يستهدف ضم هالاند في الصيف