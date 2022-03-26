بالصور.. كساب يشارك في مؤتمر وزارة الداخلية عن التغذية الإكلينيكية ويحصل علةطى شهادة قطاع الخدمات الطبية

حصل الباحث جيلاني كساب المتخصص في علوم التغذية الإكلينيكية علي شهادة المشاركة في موتمر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والذي نظمه القطاع علي مدار يومين بالقاهرة وذلك بحضور عميد دكتور تامر علي مدير مستشفى الشرطة بالعجوزة ورائد طبيب انجي مجدي مدير قسم التغذيه بمستشفى الشرطة بالعجوزة إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فوزي السوده رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية وأكثر من 300 طبيب من مستشفيات وزارة الداخلية والصحة وجامعه القاهرة.

يذكر أن موتمر وزارة الداخلية يعقد سنويا بهدف التوعية بضرورة الاهتمام بالصحة العامه والتغذية الإكلينيكية

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم