ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والسعودية بنسبة 62.1%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9،1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5،6  مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  62.1%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2،2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17،3%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84،5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021: 
1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448،1 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 183،3 مليون دولار.
3. حديد وصلب  بقيمة 151 مليون دولار.
4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 135،2 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 123،9 مليون دولار.
6. خضر ونباتات بقيمة 106،5 مليون دولار.
7. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 81،7 مليون دولار.
8. زيوت عطرية بقيمة 65 مليون دولار.
9. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 62،4 مليون دولار.
10. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 59،5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021:
1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 245،8 مليون دولار.
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128،2 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعاته بقيمة 90،3 مليون دولار.
6. مراجل وآلات واجهزة وأدوات آلية بقيمة 58،3 مليون دولار.
7. مواد للدباغة والصباغة بقيمة 42،4 مليون دولار.
8. منتجات الصيدلة بقيمة 39،4 مليون دولار.
9. أصناف متنوعة من معادن عادية بقيمة 36،7 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 31،6 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 12.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 21.4  مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل  356.2 مليون دولار خلال العام المالي  2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 8،7%.

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