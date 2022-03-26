الإحصاء: 25،1% ارتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن مسجلة 915،6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 731،7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25،1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 725،4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 588،9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23،2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 190،2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 142،8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33،2%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2021



1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 145،9 مليون دولار.

2. منتجات من خزف بقيمة 49،3 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 47،4 مليون دولار.

4. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 37،9 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 33،5 مليون دولار.

6. فواكه بقيمة 32،8 مليون دولار.

7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 31،7 مليون دولار.

8. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 25،5 مليون دولار.

9. حديد وصلب 20،3 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 19،6 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2021



1. أسمدة بقيمة 64،3 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 19،4 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 9،8 مليون دولار.

4. بن وشاي بقيمة 6،6 مليون دولار.

5. خامات معادن بقيمة 6،4 مليون دولار.

6. فواكه بقيمة 5،8 مليون دولار.

7. ورق بقيمة 5،4 مليون دولار.

8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4،8 مليون دولار.

9. مواد للدباغة والصباغة بقيمة 3،7 مليون دولار.

10. حشو ولباد للمنسوجات بقيمة 3،7 مليون دولار.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 654.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 37.5%.



وبلغت قيمة قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52،5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 22،8 مليون دولار خلال عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130،3%.