سعر اليورو اليوم السبت 26-3-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.04 جنيه للشراء، و20.24 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.05 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.001 جنيه للشراء.

20.209 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

20.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.03 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.10 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع

 

 

 

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