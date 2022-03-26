وفاة رجائي عطية نقيب المحامين أثناء حضوره جلسة في المحكمة

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رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين
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رحل رجائي عطية نقيب المحامين عن عالمنا اليوم السبت الموافق الـ26 من مارس 2022، بعدما تعرض لوعكة صحية، خلال حضوره إحدى الجلسات في المحكمة.

 

وفاة رجائي عطية نقيب المحامين

 

وأعلن أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين رجائي عطية نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وداخل إحدى محاكم الجنايات.

 

معلومات عن رجائي عطية نقيب المحامين

 

ولد الراحل رجائي عطية نقيب المحامين في الـ6 من أغسطس عام 1938 بمدينة شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية.

 

رجائي عطية نقيب المحامين يترأس نقابة المحامين

 

وترأس رجائي عطية نقيب المحامين نجل النقيب الراحل المحامي عطية عبده، نقابة المحامين المصرية، منذ الـ15 من مارس 2020 للمحامي سامح عاشور، وظل في منصبه حتى رحيله.

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