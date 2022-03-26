تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

توفربوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها لكرام كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم السبت الموافق 26-3-2022 .

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، في البيان الصادر عن الهيئة اليوم، معلنة ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة إليكم النقاط التالية:

حالة الطقس اليوم السبت 26-3-2022

حالة الطقس اليوم.. تشهد البلاد من اليوم السبت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. يسود طقس دافئ نهارا على (القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد).

حالة الطقس اليوم.. يسود طقس مائل للبرودة على (السواحل الشمالية).

حالة الطقس اليوم.. يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. شبورة على عدة مناطق

حالة الطقس اليوم.. تعرض البلد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم.. القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

درجات الحرارة اليوم.. الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات

درجات الحرارة اليوم.. مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة اليوم.. سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات

درجات الحرارة اليوم.. قنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات

درجات الحرارة اليوم.. أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

درجات الحرارة اليوم.. سانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03