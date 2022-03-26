قنا العام: ختام فعاليات ورشة عمل الجراحة العامة بوحدة مناظير عائشة المرزوق

اختتمت فعاليات ورشة العمل للجراحة العامة بوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الدودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.



قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن ورشة عمل الجراحة العامة بوحدة مناظير عائشة المرزوق استمرت لمدة يومين، بحضور أساتذة في مجال الجراحة والمناظير للاستفادة وتبادل الخبرات، لافتًا أن وحدة المناظير تخدم جميع أبناء قنا وهي الأولى من نوعها لتوفير الوقت والجهد على المرضى، ومؤكدًا استمرار ورش العمل والندوات داخل القسم والمستشفى.



وأشار "الديب"، إلى أنه قد تم خلال الورشة مناظرة أكثر من 50حالة وعمل أكثر من 10 عمليات متنوعة ما بين استئصال مرارة بالمنظار واستئصال زائدة بالمنظار ودوللي بالمنظار وكذلك استكشاف للقنوات المرارية واستخرج حصوات بها بالمنظار لأول مرة في محافظة قنا.



ووجه مدير مستشفى قنا العام الشكر، للأستاذ الدكتور علاء رضوان أستاذ ورئيس أقسام الجراحة العامة وجراحات الكبد والبنكرياس والمناظير بجامعة سوهاج والدكتور محمد عمر الأنصاري أستاذ مساعد الجراحة العامة والمناظير كلية طب جامعة جنوب الوادي والدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة العامة والدكتور محمد حسن طايع استشاري الجراحة ورئيس وحدة المناظير وجميع استشاري إخصائي الجراحة بمستشفى قنا العام وكذلك الشكر موصول لقسم التخدير علي مجهوداته في إنجاح الورك شوب، د. عادل علي استشار ي التخدير ورئيس قسم العمليات، د. سامح شاكر استشاري الجراحة، ود حسن مبارك استشاري التخدير وكذلك طاقم التمريض، برائاسة مس هيام أحمد، حمادة على، محمد كمال، دنيا محمد، زينب عبد الله إداري الوحدة.



وقال الدكتور محمد حسن طايع، رئيس وحدة المناظير بمستشفى قنا العام أنه تم الاتفاق علي عمل ورك شوب شهر ي بالوحدة بالاتفاق مع أحد أستاذة الجراحة لاكتساب المزيد من الخبرات.