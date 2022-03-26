"ارتفاع الحرارة وشبورة".. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان أصدرته اليوم عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الخميس، مؤكدة عودة الشبورة وارتفاع تدريجي في درجت الحرارة.

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام تفاصيل حالة الطقس من السبت الموافق 26-3-2022 وحتى الخميس لموافق 31 -3-2022.

حالة الطقس السبت 26-3-2022

ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية

يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الأحد 27-3-2022

ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية

يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الإثنين 28 -3-2022

ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية

يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على كافة الأنحاء.



حالة الطقس من الثلاثاء 29 مارس إلى الخميس 31 مارس

ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى

يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب سيناء

يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية

يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.