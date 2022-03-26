466 مليون دولار صادرات كوريا الجنوبية من الوجبات الخفيفة في 2021







أظهرت بيانات جمركية أن صادرات كوريا الجنوبية من الوجبات الخفيفة سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، على خلفية الطلب القوي للمستهلكين الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل وسط جائحة فيروس كورونا وتزايد شعبية الثقافة الكورية.

ووصلت صادرات البلاد من الوجبات الخفيفة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 466 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13.1 في المائة عن العام السابق عليه، حسب بيانات هيئة الجمارك الكورية.

وبحسب "الألمانية"، ارتفعت شحنات الوجبات الخفيفة أيضا بنسبة 16.6 في المائة إلى 75 مليون دولار في أول شهرين من العام الجاري.

وقالت الهيئة إن صادرات الوجبات الخفيفة ارتفعت بفضل الطلب القوي للمستهلكين الذين يقضون الكثير من الوقت في المنزل وسط الجائحة وتزايد شعبية الثقافة الكورية.

وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الكورية من الوجبات الخفيفة العام الماضي بقيمة 94 مليون دولار، تلتها اليابان بقيمة 89 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 87 مليون دولار.

وكانت شحنات السلع المخبوزة، بما فيها الفطائر، هي الأكبر حيث بلغت 335 مليون دولار، ثم الحلويات مثل حلوى الهلام بقيمة 110 ملايين دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 21 مليون دولار.