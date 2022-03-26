الهند ترفع أسعار الأدوية الأساسية بنسبة 10.7%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سمحت هيئة تسعير الأدوية في الهند للشركات برفع أسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى بما يصل إلى 10.7 في المائة، اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقالت الصحيفة إن الأمر سوف يشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرجة في القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية وتخضع لضوابط التسعير.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تقوم الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية بمراجعة الأسعار مرة في العام. وقالت الصحيفة إنه تم خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الأسعار بين 0.5 في المائة و4.27 في المائة.

 

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